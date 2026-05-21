東京電力ホールディングス（ＨＤ）と中国電力は２１日、一部の民事訴訟で法廷でのやり取りを無断録音していたと発表した。電力大手による法廷での無断録音は相次いで発覚しており、２社を合わせて７社になった。他電力の発表を受けて実施した社内調査で判明した。東電ＨＤは、少なくとも２０１５年から複数の社員が行っていた。中国電は過去２０年間で社員１人が１回、無断録音していた。民事訴訟規則は、裁判官の許可なく法