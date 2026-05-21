チェルシーは、エンツォ・マレスカ氏のマンチェスター・シティ就任が決まれば、同クラブに相当な補償金を要求するようだ。20日、イギリス紙『ガーディアン』が伝えている。現在46歳のマレスカ氏は2024年夏にチェルシーの指揮官に就任し、昨季はプレミアリーグを4位で終え、3シーズンぶりのチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得したほか、UEFAカンファレンスリーグ（ECL）とFIFAクラブワールドカップ2025の2冠に導いていた。