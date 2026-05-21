◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（２１日・マツダスタジアム）広島は、育成の名原典彦外野手と支配下契約を結んだと発表した。新井貴浩監督は「１軍で戦っていくピースとして必要なので、球団にお願いしました。走力、守備力もそうだけど、ハングリー精神というものも持っている」と期待。支配下登録して即、出場選手登録された。今季２軍では２７試合で打率２割４分２厘、０本塁打、３打点で８盗塁はチーム最多。１軍で