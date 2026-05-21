26〜31日にボートレース浜名湖で行われるSG「第53回ボートレースオールスター」に出場する馬場貴也（42＝滋賀）が21日、大会のPR隊とともに東京・越中島のスポニチを訪れた。8年連続出場で、ファン投票6位により4年連続のドリーム戦からの登場。「ファンの方の一票の重みに感謝しながら走る大会。その思いは年を重ねるごとに強くなっている」と特別なSGと捉えている。全国18支部のうち大会を制していないのが滋賀支部だけとあ