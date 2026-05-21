阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が２１日、中日戦（甲子園）の試合前練習で外野の特守を約３０分行った。小雨の降るグラウンドで白球を追った。筒井外野守備走塁コーチから熱のこもったノックを受けた。「外野手の基本的なことだったり、フェンス周りの動きだったり、クッションだったり、全体的にやりました」と初歩的なことを中心に入念に確認した。練習を見守った筒井外野守備走塁コーチは「やってく