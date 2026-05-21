支配下登録された広島の名原典彦外野手（２５）が２１日、マツダスタジアム内で会見を行った。背番号は「９２」に決定。「守備、走塁であったり、怖がらず自分の長所を出していきたい。駆け回る姿を見てもらいたい」と、決意を新たにした。この日の朝に支配下登録を伝えられ、「ちょっとまだ実感は湧いていないです」。家族に報告すると、「泣いて喜んでくれました」と笑顔で明かした。地元・広島の瀬戸内高校出身。同校出身