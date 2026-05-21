俳優中村雅俊（75）が21日、都内で行われた「俺たちの旅スペシャルコンサート」PR取材会に登壇し、秋野太作（83）、田中健（75）、岡田奈々（67）と意気込みを語った。4月28日に妻、五十嵐淳子さんを73歳で亡くしたばかり。代表作のひとつである同作について「主人の代表作、ということで見てくれていました」としみじみ。自身が監督し、今年1月に公開された映画「五十年目の俺たちの旅」も一緒に見たとし、「喜んでいました。あ