Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬Ç®¤¤¡££²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ï£´¡½£µ¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤¿¤¬¡¢£²£µ¾¡£²£´ÇÔ¤ÇÃù¶â¤ò¥­¡¼¥×¡£¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è¤Ç¼ó°Ì¤Î¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Ë£³¥²¡¼¥àº¹¤Î£²°Ì¤È£³Ç¯Ï¢Â³£±£°£°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿?ºÇ¼åµåÃÄ?¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¿·ÀïÎÏ¤¬¶á¡¹²Ã¤ï¤ê¤½¤¦¤À¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥Ç¥Ã¥É¡×¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼ã¼êÍ­Ë¾³ô¤Î¥Ö¥ì¥¤¥Ç