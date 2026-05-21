サッカー日本代表の松本良一フィジカルコーチが２１日、千葉県内で報道陣の取材に応じ、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む選手のコンディショニングについて語った。５大会連続メンバー入りをしたＤＦ長友佑都（３９＝ＦＣ東京）については「毎試合チェックしているし、データもチェックしている。試合時間、試合数がどうなっているのかも見ている」とかかさず確認。続けて「そこまで他の３０後半の選手と比べ、全く落ちてい