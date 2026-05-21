俳優の松坂桃李（３７）が２１日、都内で行われた「タイガー魔法瓶土鍋炊飯器２０周年新フラッグシップ発表会」に出席した。イメージキャラクターを務める松坂は、ＣＭでも着用したという着物姿で登壇。「新しいＣＭはロケで、本当に和風の建物で撮影しました。世界観も統一されていて湯気や香りを五感で楽しめました」とあいさつ代わりにＣＭ撮影を振り返ると「幸せな時間でした。カット数分だけご飯食べました」と笑顔を見