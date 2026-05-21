インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、自身の結婚式に侵入した“不審者”に不快感を示した。5月21日、チェ・ジュンヒは自身のインスタグラムのストーリーズを更新した。【画像】チェ・ジュンヒ、結婚式に侵入した“不審者”を晒し上げチェ・ジュンヒは、「どうやって入ってきたの？ すぐに携帯を奪って写真フォルダをチェックして追い出したらしいけど、迷惑行為をして参列者たちに被害を与えたみたい。申し訳なくてたまらない。ウ