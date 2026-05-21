【Amazon：「30MP 喜多郁代」】 5月21日 販売再開 価格：4,840円 Amazonにて、プラモデル「30MP 喜多郁代」が販売再開している。価格は4,840円。 本製品は、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」に登場する結束バンドのメンバー「喜多郁代」を、BANDAI SPIRITSのキャラクタープラモデルブランド「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」で商品化したもの。 今回Amazonに