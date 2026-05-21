福岡県朝倉市の筑後川で、初夏の訪れを告げる伝統の鵜飼が始まりました。 福岡県朝倉市を流れる筑後川の河川敷では20日、朝倉市や地元のホテル関係者、鵜匠らが出席して、漁の安全を祈る川開き神事が行われました。神事を終えた関係者たちは屋形船に乗り込み、今シーズン初めてとなる伝統の漁法、鵜飼を見学しました。鵜飼は毎年、筑後川のアユ漁が解禁となる5月20日に始まります。この日は、鵜匠が操る6羽の鵜が水中に