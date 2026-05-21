９日、工房「集陶居」で茶壺に取っ手をつける作業中の梁鴻傑（りょう・こうけつ）さん。（欽州＝新華社配信／敖帥昌）【新華社南寧5月21日】中国広西チワン族自治区欽州市で、若い世代による伝統工芸「坭興陶（でいこうとう）」の継承が進んでいる。手作りの茶壺（急須）制作に取り組む李遠林（り・えんりん）さん（29）は、千年の歴史を持つ坭興陶文化を次世代に伝えようと、若者たちとともに創作活動を続けている