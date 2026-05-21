【新華社宿州5月21日】中国安徽省宿州市ではここ数日、電力工事作業員120人余りが深夜に列車の運行が止まる時間帯を利用して、高速鉄道を跨ぐ架線工事を進めている。市内の蕭碭（しょうとう）500キロボルト（kV）変電所の220kV送電線プロジェクトを予定通り送電・稼働させるため、現場では総力を挙げた作業が続いている。（記者/曹力）