２１日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比８４．９１ポイント（２．０４％）安の４０７７．２８ポイントと続落した。４月１７日以来、１カ月超ぶりの安値を付けている。投資家の慎重スタンスが継続する流れ。中国経済の先行き不安がくすぶっているほか、中東情勢の動向を見極めたいとするスタンスも買い手控えにつながった。膠着状態が続く中東情勢を巡っては、複数メディアが２０日、トランプ米大統領は