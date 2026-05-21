歌手でタレントの松本伊代と早見優が20日、それぞれ自身のインスタグラムを更新。“偶然すぎる”リンクコーデを公開した。【写真】「すご〜い」「オソろ可愛い」“偶然すぎる”リンクコーデの松本伊代＆早見優松本は「またまた優ちゃんとバッグリンクコーデ」「何の打ち合わせもなくこうなるの不思議」とつづり、おそろいの「A.D.M.J.」のバッグを手にしたツーショットをアップ。「何の服にも合わせやすいこのバッグだけど、赤