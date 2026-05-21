3児の母でタレントの小倉優子（42）が19日、自身のブログを更新。わずか15分で作ったという夕食メニューを公開し、「おしゃれで豪華」「爽やかで素敵」と反響を呼んでいる。【写真】生クリームの代わりに“あるもの”を活用！わずか15分で作った小倉優子の豪華手料理小倉は「15分クッキング」と題した投稿で、「お夕飯は、先日好評だったチキンのレモンクリーム煮にしました」と報告。レモンを添えた華やかな一皿の写真を掲載