歌舞伎役者、俳優の市川團十郎さんが5月21日、自身のインスタグラムを更新。「麗禾からの世界」と題して、長女の麗禾（市川ぼたん）さんが撮影した写真を投稿しました。 【写真を見る】【 市川團十郎 】「麗禾キシンが撮ってました。」長女・麗禾（市川ぼたん）さんが撮影した写真を公開團十郎さんは「麗禾キシンが撮ってました。」と綴り、名カメラマン篠山紀信さんの名前をもじって、麗禾さんが撮影した團十郎さんの写真を