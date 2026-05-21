アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、「最終段階に入っている」との認識を示し、イランからの回答次第では攻撃を再開する可能性を示唆しました。トランプ大統領：適切な回答なければ事態は急展開する。準備万全だ。正しい答えを得なければならない。トランプ大統領は20日、イランとの協議について「最終段階に入っている」との認識を示しました。さらに「適切な回答が得られなければ事態は急展開す