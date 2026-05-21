大阪府警は21日、指定暴力団酒梅組（大阪市西成区）の再指定を、府公安委員会が見送ることを明らかにした。府警によると酒梅組は明治時代末期に組織され、構成員は4月時点で府内に約10人。勢力衰退で暴力団対策法に基づく指定の必要性が認められないとした。11回目となる現在の指定は25日まで。府警によると、酒梅組は賭博を主な資金源として活動し、結成当時は2千人いたと伝わる。1993年の初回指定時には2府4県を勢力範囲とし