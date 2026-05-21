大雨が降ると富士山は数センチ高くなることが、北海道大などの研究チームの調査で判明した。火山の山体が膨らむ現象はマグマ活動による噴火の前兆とされるが、大雨でも膨張することが分かり、チームは「違いを見分けることで噴火の前兆をより正確に把握できる」としている。論文が国際科学誌に掲載された。富士山は１７０７年の宝永噴火以降、静穏な状態が続く。ただ、噴火すれば降灰で大規模な交通障害や停電が起きる恐れがあ