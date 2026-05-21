JR東海とJR西日本は東海道・山陽新幹線「のぞみ」の全席指定席での運行を今年度は10月以降の全ての3連休に拡大すると発表しました。ピーク期とされるお盆やシルバーウイーク、年末年始などに加え、10月や11月、1月、3月の祝日に伴う3連休が対象で、「のぞみ」に自由席がなくなります。JR東海は3連休にもピーク期を超える利用がみられるとした上で、指定席が不足することやホームで自由席に並ぶ人の混雑解消を理由としていて早めの