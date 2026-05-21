ふと立ち寄ったコンビニで、商品が寸分の狂いもなく並んでいるのを見て、不思議な快感を覚えたことはありませんか？Xでは、そんな「整列の美」を競い合うような熱い投稿が話題になっています。【写真】青空の下、西濃運輸のトラックがピシッと整列西濃運輸の本気！広大な敷地にズラリと…4月16日、西濃運輸（@seinocorporatio）が投稿した一言。 「うちだって…うちだって……！」そこに添えられた写真には、抜けるような青空の下