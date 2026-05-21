サンリオキャラクターのアイシナモロールの公式X（@i_cn_official）が発信している心温まるメッセージ“ご自愛語録”がみんなに優しく寄り添ってくれると話題を呼んでいます。アイシナモロールはシナモロールのもう一つの世界（パラレルワールド）で暮らす、ちょっぴり大人なシナモンです。人の目より自分の目を大事にして、カラダとココロを大切にする“ご自愛”マインドを持っています。【動画】「おふとんから出られた自分をほ