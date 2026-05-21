長江デルタエリア初の快適型観光列車「長江デルタ・スター・エクスプレス」が19日、観光客約200人を乗せて、上海西駅から新疆ウイグル自治区に向かって出発した。乗客は18日間をかけて、ヤルダン地形や丹霞地形、高山、湖、草原、峡谷など多種多様な地形と自然の景色をじっくりと楽しめる。新華網が伝えた。中国鉄路上海局集団が打ち出した同列車には、2人部屋、3人部屋、4人部屋の3タイプがあり、各部屋に専用のトイレとバスルー