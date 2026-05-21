Travis Japanの七五三掛龍也さんは5月20日、自身のInstagramを更新。プリクラ画像を公開し、反響を呼んでいます。【写真】Travis Japan・七五三掛龍也のプリクラ「誰？（笑）」「普通に観光してて凄い」七五三掛さんは「丈くんとプリクラ」とつづり、5枚の写真を投稿。1枚目と4枚目に、なにわ男子の藤原丈一郎さんとのプリクラ画像を掲載しました。加工によって顔の白さや目の大きさなどが大きく変わっています。また、東京・浅草