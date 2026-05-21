最新「サメ顔」？ 1997年の初代登場以来、トヨタの高級クロスオーバーSUVとして存在感を築いてきたトヨタ「ハリアー」（米国名ヴェンザ）。プラットフォームを共有する「RAV4」の新型モデルが登場したことから、“次期型”がまもなく登場するとささやかれるなか、海外のバーチャルデザイナーが公開したレンダリングが話題となり、ユーザーからもさまざまな声が寄せられています。初代が登場した当時、乗用車ベースのクロスオー