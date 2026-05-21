GPPが、2ndデジタルシングル「ATE!」を5月20日にリリース。また、同楽曲のMVが本日5月21日20時にプレミア公開される。 （関連：GPP、時代の最前線を奪いにいく気概と熱量まつもとたくおが目撃した“最高水準”の初ステージ） 同楽曲は、“食べる”の過去形と英語スラングで“超イケてる”を意味するダブルミーニングを持つ「ATE」という単語をフックに、GPPの個性豊かなキャラクターを打ち出した