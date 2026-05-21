北中米ワールドカップで日本躍進の鍵を握るMFが、古巣に訪問。2026年５月21日、鹿島アントラーズが公式Xで以下の内容で投稿した。「昨日、日本代表にも選ばれた佐野海舟選手がクラブハウスを訪問してくれました！約２年ぶりのクラブハウスに、「実はちょっと緊張していた（笑）」と言いながらも、かつてのチームメートたちと言葉を交わすとすぐにリラックスした様子を見せた佐野選手アントラーズの選手たちも、久々の再会にう