NHK大阪放送局の新しい局長に就任した藤森康江氏（58）が21日、大阪市内の同局で定例の局長会見に初めて出席。就任のあいさつをした。「大阪での勤務は初めて。近畿2府4県の地域向けのコンテンツだけでなく、朝ドラをはじめとする全国向けのコンテンツ制作の拠点でもあります。大災害の際も西日本の拠点として命と暮らしを守ることも。たいへん、身の引き締まる思いです」と語った。広島放送局長から4月25日付で就任した藤森