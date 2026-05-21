シンガーソングライターの優里（32）が21日、自身のインスタグラムを更新。アーティスト仲間とのプライベートショットを披露した。「鷹也と谷くんとご飯食べました！」とつづり、シンガーソングライターの川崎鷹也、Tani Yuukiとの会食を報告。「鷹也が新しいカメラ買ってくれたとかで撮ってくれた笑」とショットを公開した。「その後に2人にどうしても紹介したくて小渕さんに連絡したらきてくれました」とつづり、「コブク