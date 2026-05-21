女性アイドルグループ「i☆Ris」が21日、公式サイトを更新し、ファンが撮影した写真を転用、モラルに反した内容を投稿する行為が確認されたためライブ撮影可能タイムを中止にすると発表した。「ファンの皆様へ重要なお知らせ」として「SNS上において、ライブ撮影可能タイムにて、ファンの方が撮影された写真を転用し、モラルに反した内容を投稿する行為が確認されました」と具体例は挙げてないが状況を報告。続けて「撮影を許可し