日本ハムの達孝太投手が２１日、難敵撃破へ手応えを示した。２２日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発する右腕は、エスコンで最終調整。相手打線に強い警戒感を見せながらも「投げミスさえなければ、抑えられる武器は持ってると思うんで、しっかり投げたい」と意気込んだ。新庄剛志監督の球団７人目となる監督通算３００勝がかかるゲーム。自身の連敗を止め、指揮官に節目の白星を贈る。今季、チームはソフトバンク戦に