タレント・木村祐一（６３）の妻で女優の西方凌（４５）が、移住先の沖縄から帰京したことを明かした。２１日までにインスタグラムで「沖縄移住体験、満期を迎えて４月に東京へ戻ってきました」と報告。「息子は入学式も無事に終わり、お友だちと一緒に毎日元気に登校しています」と長男が小学生になったことを伝えた。ゴールデンウィークには沖縄から来た友人家族をもてなしたそうで、「後に来た家族と合流して、東京の仲良