◆レスリング明治杯全日本選抜選手権第１日（２１日、東京・駒沢体育館）世界選手権（１０月・バーレーン）代表、愛知・名古屋アジア大会（９月）選考会を兼ねて行い、男子グレコローマンスタイル６３キロ級で２４年パリ五輪６０キロ級で金メダルを獲得して以来、１年９か月ぶりに実戦した文田健一郎（ミキハウス）が、決勝に進出した。五輪後、今大会が初の実戦となったが、初戦だった準々決勝でバッティングで左まぶたの