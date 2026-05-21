ＮＨＫ大阪放送局の藤森康江局長が２１日、大阪市中央区の同局で局長定例会見に臨み「大阪関西の発展に少しでも貢献できますよう、そして視聴者の皆様の信頼とニーズに応える放送、サービスに尽力していきたい」と抱負を述べた。１９９２年入局の５８歳。初任地は鹿児島局で、子供向けの番組や「おかあさんといっしょ」などの幼児番組、若年層向けのコンテンツのプロデューサーとして活躍した。東京出身だが、親の仕事の都合で