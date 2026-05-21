◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神ラグズデール投手、ディベイニー内野手▽巨人田中将大投手▽中日桜井頼之介投手▽広島佐藤啓介内野手、名原典彦外野手【出場選手登録抹消】▽阪神茨木秀俊投手、石黒佑弥投手▽中日杉浦稔大投手▽広島林晃汰内野手、田村俊介外野手◆パ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽ソフトバンク藤原大翔投手、大野稼頭央投手