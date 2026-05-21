女優でタレントの鈴木紗理奈が２１日までに自身のインスタグラムを更新。テレビ番組で嫌いな芸能人と実名を出されたことに苦言を呈した。まずストーリーズで真っ黒な画面に白い文字で「わたしは画面ではどんなにやり合ってても裏ではきちんと信頼関係があるというかっこいいバラエティーが好きや」と投稿。次の投稿では「私が出てもない番組で嫌いな芸能人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに