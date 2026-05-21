【モデルプレス＝2026/05/21】モデルの高垣麗子が5月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。調味料にこだわった長女の弁当を披露し、反響を呼んでいる。【写真】46歳ママモデル「カラフルで綺麗」雑穀米・海苔巻卵焼き・とり天などの8歳長女弁当◆高垣麗子、長女の弁当公開高垣は「今日のお弁当」と題し、昆布の佃煮と梅干しの乗った雑穀米、海苔を巻いた卵焼き、とり天、枝豆、ミニトマトが詰められた2段のわっぱ弁当を披露。