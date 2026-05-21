きのう20日、与論町で最大震度5強を観測する地震がありました。気象台は今後1週間程度、同じ規模の地震が起こる可能性もあるとして、注意を呼びかけています。 20日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とするマグニチュード5.9の地震があり、最大震度5強を与論町で観測しました。与論町で震度5強を観測したのは初めてです。 県などによりますと、震度3を観測した徳之島町で高齢の女性が車のドアに頭をぶつけて軽いけが