佐賀県内の住宅に強盗に入る目的で準備したなどの疑いで、県警はきょう21日までに27歳の会社員ら男5人を逮捕・送検したと発表しました。 強盗予備などの疑いで逮捕・送検されたのは、徳島市の会社員・井川翔太容疑者(27)と、東京や神奈川に住む男の合わせて5人です。 県警によりますと、井川容疑者ら3人は今月1日午前2時ごろ、強盗する目的でバールや目出し帽などを準備した疑いがもたれています。 「ふらふら走る車がい