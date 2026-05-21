鹿児島市などの空き家に侵入し現金などを盗んだ罪に問われている男の裁判で、鹿児島地方裁判所はきょう21日、拘禁刑1年10か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。 判決を受けたのは、鹿児島市の会社員・中田光被告(22)です。 判決によりますと、中田被告は去年11月、鹿児島市と枕崎市の空き家に侵入し、指輪4点あわせて45万円相当や現金3万6500円を盗んだものです。 判決で鹿児島地裁の中市達也裁判官は「窓ガラスを