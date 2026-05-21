ひろゆきこと実業家の西村博之氏が2026年6月21日を更新し、米財務長官であるスコット・ベッセント氏に対する高市早苗首相の振る舞いをたしなめた。「色目を使う高市早苗首相(65)」高市首相とベッセント政務長官は12日に会談を行った。ひろゆき氏はXで、公開された高市首相とベッセント政務長官の会談前の動画を共有し、「男性パートナーと結婚してるベッセント財務長官に、肘を付いて上目遣いに微笑み、手を顎に当て、色目を使う高
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