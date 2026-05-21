Ｓ＆Ｐグローバル仏ＰＭＩは悲惨な数字、原油価格ショックが家計と企業を直撃 Ｓ＆Ｐグローバル仏ＰＭＩ結果に対するコメント 5月のフランス購買担当者景気指数（PMI）速報値は、悲惨な数字となった 原油価格ショックによるインフレへの影響は拡大し続けており、製造業とサービス業の双方で価格指数が再び上昇 原油価格の急騰は、給油所での直接的な影響だけでなく、輸送費や生産コストの上昇が最終