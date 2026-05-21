２１日の東京株式市場で日経平均株価は寄り付きから大幅上昇してスタート。上げ幅は一時２２００円あまりに達し、一気に６万２０００円台を回復する場面があった。 大引けの日経平均株価は前営業日比１８７９円７３銭高の６万１６８４円１４銭と６日ぶり急反発。プライム市場の売買高概算は２５億４９０万株、売買代金概算は１０兆５９２８億円。値上がり銘柄数は１０１４、対して値下がり銘柄数は５０４、変わらずは