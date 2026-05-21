メインシナリオ・・・調整安場面、0.7080割れに注意。15日の取引で21日線を下抜き、直近の上昇に対する調整場面になっている。19日の安値0.7080割れに注意したい。同水準を下抜くと、節目の0.7050や0.7000が意識される。0.7000も割り込むようなら、４月13日の安値0.6986や節目の0.6900を試すことになる。0.68台に沈むと、4月2日の安値0.6860がターゲットになる。 サブシナリオ・・・一方、反発となれば、21日線がある0.