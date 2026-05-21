メインシナリオ・・・18日の高値0.8731ポンドから軟化しており、目先の上げが一巡した格好になっている。1日の安値0.8620ポンドから18日の高値0.8731ポンドの上げに対する61.8％押しを達成しており、11日の安値0.8630ポンドを下抜けば、5日の安値0.8623ポンドや1日の安値0.8620ポンドを試す可能性がある。1日の安値0.8620ポンドを維持できないようなら、3月19日の安値0.8612ポンドや3月16日の安値0.8610ポンド、昨年8月20日の安値0