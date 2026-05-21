メインシナリオ…一目均衡表の雲の上でもみ合いを見せている。雲の上限付近でサポートされており、調整一巡後は上値を追う展開が見込まれる。その場合は、5月13日の高値94.04が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、4月23日の高値94.33、2月9日の高値94.98、95円の節目などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、雲の上限の92.83、雲の下限の92.41、4月30日の安値91.34などがターゲット