１５日、海南省文昌市にある邁進華僑小学校の校門。市内には、南洋華僑の寄贈による学校や校舎、校門が多く見られる。（文昌＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社文昌5月21日】中国海南省文昌市は、海外に多くの華僑を送り出したことで知られる。100年以上にわたり、東南アジアに渡った華僑たちが持ち帰った南洋文化と地元文化が融合し、独特の街並みや暮らしを形づくってきた。市内には中洋折衷の騎楼建築が立ち並び、華僑が故郷の